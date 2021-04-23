Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığının "Çocukların Gözünden Ramazan" resim yarışması başladı

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığının geleneksel olarak düzenlediği "Çocukların Gözünden Ramazan" resim yarışmasına başvurular başladı.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığının geleneksel olarak düzenlediği "Çocukların Gözünden Ramazan" resim yarışmasına başvurular başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışmayla çocukların, geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini resimle anlatması, kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesi ve sanatla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmaya, İstanbul'da ikamet eden 4-13 yaş çocuklar, 3 Mayıs'a kadar "www.cocukgozunden.com" adresindeki link üzerinden başvuru yapabilecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorisinde düzenlenen yarışmada, jüri tarafından seçilen birinciler tam altın, ikinciler bisiklet, üçüncüler ise scooter ile ödüllendirilecek.

Ayrıca, yarışmada ilk 50'ye giren çocuklara şövale ile başlangıç boya seti hediye edilecek.

Yarışmada dereceye giren adaylar, 12 Mayıs'ta AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı resmi hesaplarında paylaşılacak. Derece giren adaylara ödülleri telefonla da bildirilecek. Ödül kazanan resimler, daha sonra baskıya alınarak belirli zamanlarda sergilenecek.

Çalışma tekniğinin serbest olduğu yarışmada, resim boyutlarının en az 25x35, en fazla 35x50 santimetre olması gerekiyor. Her katılımcının en fazla bir resimle katılabileceği yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.

Katılımcıların, eserlerini sosyal medya hesabından #ÇocukGözündenRamazan hashtagi ile paylaşması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu