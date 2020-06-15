Son dakika haberi | AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Son dakika haberi | AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Kızılay'a kan bağışında bulundu

Son dakika haberleri: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Son dakika haberi | AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Kızılay'a kan bağışında bulundu
15.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:46

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. İl binası önünde kurulan çadırda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İl Yönetim Kurulu üyeleri ve personeller de destek verdi. İlçe teşkilatları adına kan bağışı kampanyası başlatan Şenocak, "Özellikle bu salgın hastalık ve normalleşme sürecinde de bu kampanyayı daha da dikkat ederek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz İstanbul'da 39 ilçemizle beraber Kızılay'ın kan kampanyasına destek olacağız"

Kan bağışına destek olacaklarını ifade eden Şenocak, "Bugün burada anlamlı bir güne şahitlik ediyoruz. Kızılay ile beraber hem İl Yönetim Kurulu üyelerimiz hem de çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortak kan kampanyası startını vermiş bulunmaktayız. Biz İstanbul'da 39 ilçemizle beraber Kızılay'ın kan kampanyasına inşallah ciddi oranda destek olacağız. Tabii Kızılay bu zamana kadarki kan kampanyalarındaki görevini başarılı bir şekilde yerine getirdi. 152. yılını kutladığı şu günlerde de bu ve benzeri çalışmalarla insanlara faydalı olmaya devam edecek. Biz bu kan kampanyasını düzenlerken eskiye oranla farklılaşmayı bu süreçlerde yaşıyoruz. Özellikle bu salgın hastalık ve normalleşme sürecinde de bu kampanyayı daha da dikkat ederek sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sağlıkçılarımızın altını çizerek ifade ettikleri maske, mesafe ve temizlik konusunu da asla ihmal etmememiz gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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