Son dakika haberi: AK Parti ilçe başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: AK Parti ilçe başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu Anıl Yılmaz hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: AK Parti ilçe başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
11.08.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:16

İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu Anıl Yılmaz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre feci kaza, Kiraz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Anıl Yılmaz (22) idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Anıl Yılmaz'ın, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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