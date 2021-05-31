Son dakika haberi | AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Azapağası hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Azapağası hayatını kaybetti

Son dakika haberi | AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Azapağası hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası hayatını kaybetti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğ Buğra Azapağası sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Azapağası'nın ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi ise Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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