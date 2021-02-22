AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
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AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı

22.02.2021 18:46 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:50
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı Hakkari AK Parti 7'nci Olağan İl Kongresi'nde Abdulmutalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'na seçildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlandığı Hakkari AK Parti 7'nci Olağan İl Kongresi'nde Abdulmutalip Özbek, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'na seçildi.

Hakkari Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan, AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Hakkari eski milletvekili Hakkı Töre, eski dönem İl Başkan Yardımcısı Allattin Parlak, AK Parti İl Koordinatörü Hatice Merve Tatar,  ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti geçmiş dönem il, ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve delegeler katıldı.

Tek liste ile gidilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'deki her bir bireyin hava hareketinin neferleri olduğunu belirterek, "Biz bir dava hareketinin neferleriyiz ve bizim bir davamız var. Bu davanın neferleri olarak Türkiye'nin yarınlarını daha aydınlık hale getirmek için uğraş veriyoruz" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle bağlanarak, İl Başkanı seçilen Abdulmutalip Özbek ve il yönetimine başarılar diledi.

AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı
AK Parti Hakkari 7'nci Olağan Kongresi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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