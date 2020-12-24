Son dakika haberi: AK Parti Giresun Milletvekillerinden Bakan Soylu'ya ziyaret

Bir son dakika haberine göre AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk'ün, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın ve Sabri Öztürk'ün, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Milletvekili Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Soylu'yu makamında ziyaret ederek, Giresun'la ilgili genel değerlendirmede bulunduklarını belirtti.

Kentin idari işleriyle ilgili taleplerini Bakan Soylu'ya ilettiklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Afet sonrası çalışmalarda bakanımız Giresunluların yanında yer aldı. Hemşehrilerimizle gönül bağı kuran Sayın Bakanımızın Giresun'umuza ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sayın Bakanımıza nazik misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin