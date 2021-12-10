Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Yıldırım ile başkent Nur Sultan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da bir araya geldi.

Kazak ve Türk stratejik ortaklığının mevcut durumunun ele alındığı görüşmede özellikle siyasi, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlardaki iş birliği perspektiflerine dikkat çekildi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki siyasi diyalogun üst düzeyde ilerlediğini ve ikili ilişkilerin birçok alanda geliştiğini kaydetti.

12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararların tarihi önemini vurgulayan Tokayev, Yıldırım'ı teşkilatın Aksakallar Konseyi Başkanlığına atanmasından dolayı tebrik etti.

Yıldırım da Tokayev'i ve halkını bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü dolayısıyla tebrik ederek, Tokayev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirmek için gelecek yıl Ankara'ya resmi ziyarette bulunma davetini iletti.

Öte yandan Yıldırım, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

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AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri

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