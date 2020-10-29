Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması
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Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması

29.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:02
Son dakika haberi | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'daki terör saldırısını kınadı Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Nice kentindeki terör eylemini şiddetle kınadı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Nice kentindeki terör eylemini şiddetle kınadı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Terörün her türlüsü insanlık suçludur. Teröre karşı bütün dünya samimi bir mücadele vermek ve insanlık cephesinde müşterek hareket etmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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