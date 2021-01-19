Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de...

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir.