Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de...
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Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de...

19.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:46
Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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