Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de...
19.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:46
Son dakika haberi: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu