Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi...
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Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "Ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi...

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz.

Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:
07.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:29

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz." ifadesini kullandı.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ekonomik göstergelere bakmadan sadece döviz kurları üzerinden Türkiye ekonomisini değerlendirip ellerini ovuşturan ve istifa çağrıları yapanlar, samimi değilsiniz. Türkiye'nin önü açıktır. BeratAlbayrakınYanındayız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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