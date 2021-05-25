Son dakika haberi: AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili "ihaleye fesat karıştırma" davasını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verilen...

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, kent halkının konuyla ilgili acilen bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

Önce 13, soruşturma iznine tabi olanların da birleştirilmesi ile 19 ayrı davanın tek dosyada birleştirilmesi ile devam eden süreçte verilen beraat hükmünün Yargıtay tarafından bozulduğunu hatırlatan Gücüyener, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz aşamada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sormak zorundayız. Bürokratlarınız ve sizin hakkınızda Ağır Ceza Mahkemesinde bu dava ilk açıldığında miting yapmıştınız. Belediye önünde birkaç bin kişi sizi alkışlamıştı. Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu da bu coşkulu mitinge katılmış ve sizleri savunmuştu. Devam eden dava hakkında konuşmalarınızın ardı arkası kesilmiyordu.

Geçtiğimiz günlerde siz ve bürokratlarınız hakkında verilen beraat hükmü bozuldu, önümüzdeki günlerde yeniden yargılama başlayacak. İhaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarına ilişkin açılan davalar ile ilgili bir şeyler duymayı hak etmiyor mu Eskişehirliler? 19 ayrı dosyanın birleştirilmesi ile görülen ve beraat hükmünün Yargıtayca bozulması ile devam edecek ağır ceza dosyanız hakkında bu kez tek söz etmeyecek misiniz? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranacaksınız? Plastik Sanatlar Derneğinin sanat adamı ödülü verdiğini haberleştirmekte bir dakika gecikmeyen siz, yargılamayı kayda değer görmüyor musunuz? Kedi müzesi müjdesini aldıkları gibi bu konuda da sizden açıklama duymayı hak etmiyor mu Eskişehirliler? Bu kez miting yapmayacak mısınız? Kimse alkışlamayacak mı?"???????

Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Büyükerşen de 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar