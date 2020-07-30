Son dakika haberi... AK Parti Eskil İlçe Başkanı Mutlu'nun Kurban Bayramı mesajı Son dakika gelişmesine göre AK Parti Eskil İlçe Başkanı Ali Mutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Eskil İlçe Başkanı Ali Mutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mutlu mesajında, bayramların dostluk ve kardeşlik duygularının canlandığı, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşatıldığından bahsederek, birlik ve beraberlik bilincinin ön plana çıkartılarak toplumsal barışın tesis edildiği güzide zaman dilimleri olduğunu vurguladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni eder başta Eskil'li aziz hemşehrilerim olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının ve basınımızın değerli mensuplarının Kurban Bayramı'nı kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım."

Kaynak: AA