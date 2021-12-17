Son dakika haberi... AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok,17/25 Aralık sürecini anlattı Açıklaması

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen "Hafızanda Ne Var?" programında, İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak 17/25 Aralık sürecinde yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ali Köse'nin moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Altınok, Türkiye-ABD ilişkilerinde kırılmanın 1 Mart 2003 tezkeresi olduğunu belirtti.

Altınok, ABD derin devleti ve istihbarat örgütlerinin o tarihten sonra FETÖ yapılanmasını daha etkili bir şekilde kullanmaya başladıklarını söyleyerek, 2011'den itibaren 17/25 Aralık için hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Selami Altınok, 17 Aralık sabahı devlet mekanizmasında hiç olmayan şeyler yaşandığının altını çizerek, "Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın haberi olmadan operasyon başlatıldı. Birbiriyle bağlantısı olmayan bir sürü olay bir çuvala dolduruldu ve yanına mizansenler üretildi. Topluma algı yoluyla, 'Öyle bir yolsuzluk var ki bu hükümeti de götürür, devleti de bir tarafa savurur' imajı verilmek istendi." diye konuştu.

Operasyon başladıktan sonra 18 Aralık günü Aksaray Valisi olarak Ankara'ya valiler toplantısına gittiğini dile getiren Altınok, "Akşam 18.00'de toplantıya katıldım. Birçok kişinin tavır almaksızın kim kazanacak beklentisi içinde olduğunu gördüm. Gece 01.00'de kalkıp Aksaray'a döndüm. Sabah 07.00 civarı beni arayıp Ankara'ya çağırdılar. Ne olduğunu bilmiyordum. Eşimle helalleşip evden çıktım. Efkan Ala Bey'le değerlendirme toplantısı yaptık. Kendisi Başbakanla konuştuklarını, polisin içinde sağlam duracak biri olması gerektiğini ve beni önerdiğini söyledi. Sonra Başbakanımızla görüştüm. Bana, 'Gerekirse taşın altına elini koyman gerekiyor' dedi. Ben de 'Gerekirse başımı taşın altına koyarım' dedim ve İstanbul'a İl Emniyet Müdürü olarak gittim." ifadelerini kullandı.

"Hayatımın en zor gecelerinden birini yaşadım"

İstanbul Vatan Emniyet'e geldiğinde kimseyi tanımadığını, kimin FETÖ'cü olduğunu kimin olmadığını bilmediğini ifade eden Altınok, hayatının en zor gecelerinden birini yaşadığını söyledi.

Ertesi gün Zekeriya Öz'ün emniyete geldiğini belirten Altınok, "(Beni götürün haddini bildireyim) dedim. Yanımızdaki FETÖ'cü polisler hemen haber vermiş. Ben daha yanına gitmeden ayrılmış. O gün Emniyete baskın yapmaya gelmişti. Sonraki süreçte Emniyette FETÖ'cülerin yoğunluğunu azaltmak için Türkiye'nin farklı bölgelerinden FETÖ ile mücadele etmiş ya da FETÖ mağduru olmuş polis amirlerini topladık. Zekeriya Öz ve Celal Kara gibi isimler sürekli polise baskı kurdular." ifadelerini kullandı.

Selami Altınok, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz devletin yanında olan meşru bir ekip kurmaya çalışırken 25 Aralık sabahı baktım Selami Yıldız Bey elinde bir dosya ile geliyor. 'Hayırdır' dedim. İkinci bir operasyon için dosya geldiğini söyledi. Dosyayı elime alıp baktım. Çok alelacele, haince ve cahilce hazırlanmış bir dosya. Başlığı, 'İstanbul İl Jandarma Komutanlığına' diye hazırlanmış. 'İstanbul Emniyetinde değişim olduğu için bu talimatı Emniyete gönderirsek yerine getirmezler, jandarmaya gönderelim' demişler. Jandarma haber alınca kapıyı bacayı kilitliyor. Dosya yine bize geliyor. Operasyonu sabah 09.00'da başlatıp, ertesi gün 09.00'a kadar yapacaklar. Dosyada Türkiye'ye önemli yatırımlar yapmış 41 iş adamının gözaltı kararı var. Bir de o dosyanın dışında Bilal Erdoğan'ın gözaltı talimatı var. Dedim ki, 'Bu bize gelmemiş, jandarmaya diye yazılmış iade edin.' Dosya gitti, saat 16.00'ya kadar düzeltip gönderdiler. O sırada biz 7 saat zaman kazandık. 25-30 özel harekatçıyı Kısıklı'ya, 25-30 tanesini Vatan Emniyet'in önüne konuşlandırdım. 'Kim gelirse gelsin içeri almayın, gerekirse ateş edin' talimatı verdim. Dışarıdan herhangi bir teşebbüs olmadı ancak Mali Şube'de 250'ye yakın polis kazan kaldırıp operasyon yapmak istedi."

"O süreçte yaptıklarım çocuklarıma bırakacağım en önemli mirastır"

Selami Altınok, 25 Aralık gecesi bakanların değiştiğini, Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olduğunu hatırlatarak, "Efkan Bey gece 04.00'te Emniyet'e geldi. Mali Şube'ye gidip, talimat verdi. 'Arkadaşlar operasyon yok, herkes evine gitsin' dedi ve orada bu işi bitirdik. O bir haftada akla karayı gördük. Hukuki, mülki ve sivil kanatta pek çok insanın kazananın yanında olmak için nasıl davrandığına şahit olduk." dedi.

17/25 Aralık ve 15 Temmuz öncesi yapılan tüm operasyonların mutfağının Emniyet olduğunu dile getiren Altınok, polislerin hazırladığı dosyaların FETÖ'cü savcı ve hakimlerin önüne gittiğini, onların da okumadan imzalayıp, gönderdiğini belirtti.

Altınok, 17/25 Aralık sürecinde polis kadar hukukçuların da büyük mücadele verdiğini vurgulayarak, "O süreçte yaptıklarım çocuklarıma bırakacağım en önemli mirastır. Bu memlekette din kisvesi altında palazlanan bir yapının meşru hükümeti devirmesine engel olduk." şeklinde konuştu.

AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

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