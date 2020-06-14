Son dakika haberi | AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ ile Vali Memiş, Şehir Hastanesini gezdi
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Son dakika haberi | AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ ile Vali Memiş, Şehir Hastanesini gezdi

Son dakika habere göre AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Erzurum Valisi Okay Memiş, 400 bin metrekare alan üzerine kurulan, teknik özellikleri ve imkanlarıyla lüks otel konforunu aratmayan şehir hastanesini gezdi.

Son dakika haberi | AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ ile Vali Memiş, Şehir Hastanesini gezdi
14.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:37

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Erzurum Valisi Okay Memiş, 400 bin metrekare alan üzerine kurulan, teknik özellikleri ve imkanlarıyla lüks otel konforunu aratmayan şehir hastanesini gezdi.

Çat Yolu'ndaki Erzurum Şehir Hastanesi'ne çıkan yol güzergahlarını inceleyen Akdağ ve Memiş, daha sonra hastanenin iç kısımlarını dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.

Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehir Hastanelerinin hizmete açılmasıyla acil servislerde de yeni bir dönemin başladığını aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, başka hastalığı bulunanların tedavi için çekinmeden hastanelere gidebileceğini belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kendine has 30 metrekare odada yatacak. Bu odalar bütün Şehir Hastanelerinde olduğu gibi her an yoğun bakım odasına dönüşebilecek özellikleri de taşıyor. Hastanemize vatandaşlarımız diğer hastalıkları için gitmekten hiç çekinmesinler. Böyle bir çekingenlik var halk arasında. Şehir Hastanesinde bir blok girişi çıkışı farklı ayrı bir yerden olmak üzere pandemi hastaları için ayrılmış durumda. Oradan başka hasta alınmıyor, hastalar da başka tarafa götürülmüyor. Tamamen müstakil bir yerde ayrı bir hastane gibi hizmet veriyor."

Vali Memiş de Erzurum'un ülke genelinde Kovid-19 salgını sürecini başarılı yöneten illerin başında geldiğini vurguladı.

Akdağ ve Memiş'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Karayolları Bölge Müdürü Esat Mahmut Partal, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Hastane Başhekimi Dr. Mahmut Avcı da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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