Son dakika haberi... Ak Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya için lokma dağıttı Gelen son dakika haberine göre AK Parti Edirne İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il merkezi ve 8 ilçede şehitler ile Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının hayrına lokma dağıttı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il merkezi ve 8 ilçede şehitler ile Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının hayrına lokma dağıttı.

Eski Camii önündeki lokma dağıtımına, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve partililer katıldı. Etkinliğe ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde kurulan Kırsalın Doğal Pazarı'nda faaliyet gösteren kadınlar da yaptıkları lokmalarla destek verdi.

Etkinlikte konuşan Belgin İba, 15 Temmuz'un, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Türk milletinin vatana bağlılığını bir kez daha göstermiş olduğunu belirten İba, şunları söyledi: "Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş eden FETÖ'cü hainler, sandılar ki bu millet korkacak, meydanları, sokakları kendilerine bırakacak, evlerine çekilecek. Ama milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Bu bakımdan, 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Terör örgütü hain FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kahramanca feda eden tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şifalar diliyorum. İşte vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin onuruna ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasının hayrına bugün Edirne'mizde vatandaşlarımıza lokma dağıtıyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye için önemli olaylardan bir tanesi. Cami olarak ibadete açılması da tekrardan tüm Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun."Konuşmasının ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA