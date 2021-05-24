DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi
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DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'da kurulacak şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağını belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'da kurulacak şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağını belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen aylık bilgilendirme toplantısında konuşan Aydın, Diyarbakır Şehir Hastanesi Projesi'nin haziran ayında yeni bir aşamaya geçeceğini söyledi.

Şehir hastanelerinin önemine işaret eden Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin ülkemiz için hedeflediği çok büyük projelerden biri şehir hastaneleridir. Özellikle pandemi döneminde sağlık alanının ve hastanelerin önemini tüm dünya gibi bizler de yakından gördük. Diyarbakır'da şehir hastanesi kurulması için hükümetimiz hazırlık içerisinde. Bu hazırlıklar belli bir aşamaya ulaşmış durumda. Kayapınar ilçemizde 439 dönüm alan üzerinde kurulması için hazırlıklar yapılan Diyarbakır Şehir Hastanesi için temmuz ayında ihaleye çıkılacak." diye konuştu.

Aydın, şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağını dile getirerek, şimdiden kente hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakır'a 600 milyon liralık yardım

"Hükümetimiz bugüne kadar 661 milyon 490 bin 117 lira, Diyarbakır'a yardım yaptı. 326 bin 77 vatandaşımıza, sosyal destek programı, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği olarak ödenmiştir." ifadesini kullanan Aydın, desteklerin sürdüğünü aktardı.

Aydın, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun kentte güzel çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, bu çalışmalar sayesinde şehrin adeta şantiyeye dönüştüğünü kaydetti.

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, kentte şehir hastanesinin temelinin bu yıl atılacağı müjdesini verdi - Haberler
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