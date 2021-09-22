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Son dakika haberi: AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Kovid-19'dan öldü

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Kovid-19'dan öldü

Son dakika haberleri: AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Osman Tataroğlu (58), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlanan Tataroğlu'na, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedavisine hastanenin yoğun bakım ünitesinde devam edilen Tataroğlu, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten evli ve 3 çocuk babası Tataroğlu'nun cenazesi, Tavas Hırka Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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