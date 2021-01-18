Son dakika haberi... AK Parti'den CHP'lilerin Telegram grubundaki paylaşımlarına tepki

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, CHP Çiğli İlçe Başkanlığına ait olduğu kaydedilen Telegram grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret edildiğini savunarak, tepki gösterdi.

Karatekin, yaptığı yazılı açıklamada CHP Çiğli İlçe Başkanlığı adına açılmış Telegram grubunda ABD'de Donald Trump yanlılarının kongreyi basıp, silahlı sokak gösterileri yapılan videoyu paylaşıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaret içeren yorumlar yapıldığını belirtti.

Yorumları kınayan Karatekin, "CHP Çiğli'de nefret hat safhaya çıkmış. Her zamanki gibi hakaret ve küfür etmekten geri durmuyorlar. Bunlarda edep de yok. Utanmadan oy istedikleri Çiğli halkına ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren Türk halkına alenen hakaret etmekten çekinmiyorlar. İçlerindeki öfkeyi ve nefreti kusmaktan imtina etmiyorlar. Bilhassa bu söylemler hoşlarına gidiyor ve bunu her mecrada yapıyorlar. Yapılan yorumları kınıyorum. Edep yahu diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Küfürbaz CHP denmesini yıllardır hak ediyorlar. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı, milli değer, özel hayat, ahlak, adap tanımıyor; hayasızca, pervasızca saldırıyorlar. Siyaset dilini kirletenler aslında kimler, belgeleriyle ortada." dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Twitter paylaşımıyla tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin