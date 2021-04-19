Son dakika haberi! AK Parti'de MYK toplandı
Son dakika politika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.
AK Parti'de MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.15'te başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı