Son dakika haberi! AK Parti'de MYK toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! AK Parti'de MYK toplandı

Son dakika haberi! AK Parti'de MYK toplandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı.

AK Parti'de MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı gerçekleşen toplantı, saat 16.15'te başladı.


Son dakika haberi! AK Parti'de MYK toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Kimse hayal kurmasın' diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır
Kabine toplantısı ne zaman? 19 Nisan Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?
Kabine toplantısı ne zaman? 19 Nisan Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı saat kaçta?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Mehtap Ar İrem Derici Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! AK Parti'de MYK toplandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:03:40. #1.15#

title