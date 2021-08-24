Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor"
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Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor"

Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ulukavak Mahallesi'nde kurulan semt pazarı ve esnafları ziyaret etti. Pazartesi pazarında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinleyen Kavuncu, Ulukavak mahalle muhtarı Hanefi Özdemir'i de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan milletvekili Kavuncu, son yıllarda dünyada meydana gelen küresel iklim değişiklikleri, kuraklık nedeniyle kıraç ama sulanabilir arazilerin mevcut akarsu kaynaklarıyla sulanarak ekonomiye kazandırılmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, "Bu gerçeklikten hareketle, AK Parti'nin Çorum'da gerçekleştirdiği yatırımlarla ilimize kazandırılan baraj, gölet, sulama kanallarıyla sulanabilir arazilerimiz arttı. Bundan sonra da yatırımlarımız devam edecek. Hamdolsun münbit topraklarımızda yetişen ürünlerimiz çeşitlenip bereketlendi. Bu bereketi hanelerine taşımak için alışverişlerini yapan hemşehrilerimizi, pazarcı esnafımızı, ve sonrasında ekmek tekneleri dükkanlarda, çay ocaklarında, caddelerde görüştüğümüz hemşerilerimizle hasbihal ettik. Taleplerini, beklentilerini, memnuniyetlerini ilk elden, kendilerinden dinleyip notlarımızı aldık. Bize iletilen her talebin takipçisi olacağız" dedi.

AK Parti'nin millete hizmet için yola çıkmış, milletin değerlerinden güç ve feyiz alan kutlu bir hizmet ve dava hareketi olduğunu anlatan Kavuncu, "Aziz milletimizin, güçlü devleti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, yüce Allah'ın yardımı, aziz milletimizin kararlılığı ile birlik beraberlik içerisinde sorunlarını bir bir çözerek kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Yeni, yeniden büyük Türkiye için, bölgesinin yıldızı, gelişen, kalkınan mutlu, huzurlu insanların yaşadığı bir Çorum için, milletimizle, hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle çalışmaya, üretmeye, hizmete devam edeceğiz inşallah. Ümmetin umudu son kale cennet vatan Türkiyemizden; vatanına, milletine, devletine, kadim değerlerine ölesiye bağlı yiğidin harman olduğu Çorum'umuzdan, yüce Allah rahmetini, huzur ve bereketini, eksik etmesin" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor'
Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor'
Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor'
Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor'
Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor'
Son dakika haberi: AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu: 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde kutlu yürüyüşüne devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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