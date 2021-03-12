Son dakika haberi! AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den öğrenci servisi kazasında yaralananlara ziyaret
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Son dakika haberi! AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den öğrenci servisi kazasında yaralananlara ziyaret

12.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:16
Son dakika haberi! AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den öğrenci servisi kazasında yaralananlara ziyaret

Son dakika gündem haberi... AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Özdemir, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve yaralılarla geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekili Özdemir, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, sürecin ve yaralıların durumunu takip ettiklerini belirterek, "Vefat eden evlatlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Batman'ın Sason ilçesinde 10 Mart 2021'de Eşref Yavuz idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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