Son dakika haberi: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, itfaiye kurtardı

09.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:10
Son dakika haberi: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da ailesinin yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Bebil Ç. adlı kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da ailesinin yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Bebil Ç. adlı kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis, çocuğu teyzesine teslim etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Şehit Ercan Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı gecekonduda oturan Ebru ve Hakan Ç. çifti, çocukları Bebil'i evde bırakıp, ayrıldı. Tek başına kalan minik Bebil, bir süre sonra evin açık penceresine çıkıp, ağlamaya başladı. Küçük kızın pencerede ağladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi, minik kızı, açık kapıdan girip, kurtardı. Ağlamayı sürdüren çocuğu önce itfaiye, daha sonra polis sakinleştirmeye çalıştı. Ancak küçük kız ağlamaya devam etti. Polis aileye ulaşmaya çalışırken, minik Bebil, bir süre sonra gelen teyzesine teslim edildi.


Son dakika haberi: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, itfaiye kurtardı
Son dakika haberi: Ailesinin evde tek başına bıraktığı minik Bebil'i, itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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