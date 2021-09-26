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Son dakika haberi | Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Son dakika haberlerine göre AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ayhan A. (45) 4 katlı bir binanın son katındaki dairesini gece yarısı ateşe verdi.

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ayhan A. (45) 4 katlı bir binanın son katındaki dairesini gece yarısı ateşe verdi. Ayhan A.'nın uykudan uyanan eşi ve 3 çocuğu, son anda evden çıktı. Alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Ayhan A. gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi 2387 Sokak'taki 4 katlı Aydemir Apartmanı'nın en üst katındaki Ayhan A.'ya ait daireden saat 03.30 sıralarında, alevler yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce binadakileri tahliye etti. 1 saatlik çalışmalar sonucu da yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin eşi ile çocuklarının emniyetteki ifadelerinde, Ayhan A.'yı evi yakarken gördüklerini ve son anda dışarıya çıktıklarını söyledikleri belirtildi. Apartman sakinlerinin şikayetçi olmasıyla Ayhan A., gözaltına alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Son dakika haberi | Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Son dakika haberi | Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Son dakika haberi | Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Son dakika haberi | Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Son dakika haberi | Ailesi uykudayken evi ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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