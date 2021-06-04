Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
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Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Anadolu Diriliş ve 15 Temmuz Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Murat Burçak ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Anadolu Diriliş ve 15 Temmuz Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Murat Burçak ile görüştü.

Bakan Yanık, Twitter hesabından, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar, Anadolu Diriliş ve 15 Temmuz Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Burçak ve beraberindeki heyetleri, Bakanlık'ta ayrı ayrı kabul ettiği görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Şehitlerin emaneti olan yakınları ve gaziler için Türkiye'yi güçlü ve müreffeh kılmanın görevleri olduğunu vurgulayan Yanık, "Şehitlerimizin emaneti ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle ihtiyaçları için çözüm üretme konusunda, her daim istişare içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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