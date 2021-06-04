Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Anadolu Diriliş ve 15 Temmuz Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Murat Burçak ile görüştü.