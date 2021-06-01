Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerindeki engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının...
Son dakika haberler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerindeki engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerindeki engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü