Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez."

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez."