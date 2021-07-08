Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez."
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Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez."

Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Dünyanın Filistin'deki savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlara sessiz kalması kabul edilemez." - Haberler
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