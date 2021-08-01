Son dakika haberi! Aile tartışmasını durdurmak istedi, komşusu tarafından silahla yaralandı
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Son dakika haberi! Aile tartışmasını durdurmak istedi, komşusu tarafından silahla yaralandı

Son dakika haberi! Aile tartışmasını durdurmak istedi, komşusu tarafından silahla yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Hatay'ın Payas ilçesinde aile tartışmasını bitirmek için araya girerek "yapmayın" uyarısında bulunan şahıs, komşusu tarafından silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde aile tartışmasını bitirmek için araya girerek "yapmayın" uyarısında bulunan şahıs, komşusu tarafından silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Olay, Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yakup T. (45) ile eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Karşı balkondan tartışma seslerini duyan Bilal Akkuş isimli şahıs eşiyle tartışan Yakup T.'ye kavga etmemeleri uyarısında bulundu. Eşiyle tartışan öfkeli koca Yakup T. ise kavgalarını ayırmak isteyen komşusu Bilal Akkuş'u silahla yaraladı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından komşusu tarafından silahla vurulan Bilal Akkuş, yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen olay sonrası Yakup T., emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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