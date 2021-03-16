Son dakika haberi: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya...
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Son dakika haberi: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya...

16.03.2021 01:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 01:49
Son dakika haberi: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Son dakika gündem haberi... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine, çocuğun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan H.T.'nin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine, çocuğun Bakanlık tarafından koruma altına alındığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, H.T. isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti. H.T.'nin, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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