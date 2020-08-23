Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Giresun'daki sel felaketi sonrası ekiplerimiz sahada Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası ekiplerimiz sahada. Selden etkilenen vatandaşlarımıza psikolojik ilk yardımda bulunuyor ve ihtiyaç tespit çalışmalarını yürütüyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA