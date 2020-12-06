Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa...

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.