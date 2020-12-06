Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa...

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:02
Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa...

Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'Gençlerimizi geleceğin 25 mesleği için şimdiden hazırlıyoruz'
Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Gençlerimizi geleceğin 25 mesleği için şimdiden hazırlıyoruz"
Son dakika ekonomi: Kibar Grubu çalışanlarından eğitim ve çocuk hareketi
Son dakika ekonomi: Kibar Grubu çalışanlarından eğitim ve çocuk hareketi
DTO sosyal medya üzerinden yeniden yapılandırmayı anlattılar
DTO sosyal medya üzerinden yeniden yapılandırmayı anlattılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Kenan Işık Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 01:11:02. #1.14#
title