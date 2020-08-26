Son dakika haberi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin... Son dakika habere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA