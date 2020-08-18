Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet... Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA