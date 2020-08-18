Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet...
Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.
18.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:50
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı. - ANKARA
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Kaynak: İHA