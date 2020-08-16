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Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetin 5'i...

Gelen son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın sunmuş olduğu hizmetlerin bürokrasiden arındırılarak, E-devlet üzerinden verildiğini, bu sayede en çok kullanılan 10 hizmetten 5'inin kendilerine ait olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
16.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın sunmuş olduğu hizmetlerin bürokrasiden arındırılarak, E-devlet üzerinden verildiğini, bu sayede en çok kullanılan 10 hizmetten 5'inin kendilerine ait olduğunu duyurdu.

Sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bu doğrultuda bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirten Bakan Selçuk "Bakanlığımızın E-devlette 278 uygulaması bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten 5'i bakanlığımıza ait" dedi.

Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte vatandaşların evrak işleri ile daha az uğraşmak zorunda kaldığını ifade eden Bakan Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını aktardı.

1,4 milyon işveren teşviklerini elektronik ortamda öğreniyor

1,4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için 'Teşvikte kazancım ne kadar' uygulamasını hayata geçirdiklerini ve E-devlet üzerinden hizmet verdiğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. Sunmuş olduğumuz destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, "Muhtarlarımızın da sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini 2019 yılında elektronik ortama taşıdık" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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