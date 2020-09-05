Son dakika haberi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme... Gelen son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Kaynak: AA