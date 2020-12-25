Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"