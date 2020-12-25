Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"
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Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"

25.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:30
Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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