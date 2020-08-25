Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Kozan'da meydana gelen orman yangınının...
Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan SYDV'mıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz.
25.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:25
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Kozan'da meydana gelen orman yangınının yaralarının sarılması için vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Kozan SYDV'mıza 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz." - ANKARA
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Kaynak: İHA