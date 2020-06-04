Son dakika haberi | Ahmet Güneştekin'in "Cennette Bir Gün" eseri Yeşilay dergisinin kapağında
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Son dakika haberi | Ahmet Güneştekin'in "Cennette Bir Gün" eseri Yeşilay dergisinin kapağında

Son dakika haberlerine göre Görsel sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Cennette Bir Gün" eseri, Yeşilay dergisinin haziran ayı kapağı olarak tasarlandı.

Son dakika haberi | Ahmet Güneştekin'in
04.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:40

Görsel sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Cennette Bir Gün" eseri, Yeşilay dergisinin haziran ayı kapağı olarak tasarlandı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Güneştekin'in "Hafıza Odası" başlıklı sergisi kapsamında sanatseverlerle buluşan "Cennette Bir Gün" adlı eseri, Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılında dergi kapağında yer aldı.

Renklerin altına sakladığı duygularla bugünü geleceğe taşımayı hedefleyen Güneştekin'in eseri, 1037'nci sayıyı geride bırakan Yeşilay dergisinin arşivine eklenmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Güneştekin, "Hepimizin sağlığı ve geleceği için iyi ve sağlıklı bir yaşam mücadelesi veren, Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar ulaşan Yeşilay, çalışmalarıyla beni her zaman etkilemiştir. Ben de iyi ve sağlıklı bir yaşam için sanatın olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Yeşilay dergisi vesilesiyle bu özel sivil toplum kuruluşu ile bir araya gelmekten gurur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yıl boyunca her ay kapağını alanında ünlü bir isme emanet edecek olan Yeşilay dergisi, haziran sayısında sağlık, yaşam, spor, kültür ve sanat içeriklerine ek olarak koronavirüs salgınına ilişkin pek çok dikkat çekici bilgi de sunuyor.

Derginin, Ahmet Güneştekin'in kapağını tasarladığı 1037'nci sayısına tüm büyük market ve kitabevlerinden, "yesilaymarket.com" ve Turkcell Dergilik'ten ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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