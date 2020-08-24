Son dakika haberi: Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır

Gelen son dakika haberine göre Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazırBİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 30 dönüm arazide 1071 metrekarelik alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak.

24.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:23

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 30 dönüm arazide 1071 metrekarelik alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl katıldığı, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü törenindeki konuşmasında yapacaklarını söylediği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, tamamlandı. Son hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Erdoğan'ın yarın Ahlat'ta olacağını belirterek, 'Aslında bütün Anadolu'yu saran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini saran bir heyecanla bu açılışı bekliyoruz. Külliye yeniden Sultan Alparslan anısına, Anadolu'yu bize yurt yapanların anısına ecdat mirasına sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere armağanı. Bu toprakların her bir parçası 80 milyonun hürriyetinin inşa edilmesi gereken alandır. Bugün de Doğu Anadolu'da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de milletimize armağan ediyoruz. Burada 16 Türk imparatorluğunu temsilen bir müzemiz var. İçinde 2 çalışma ofisi var, 2 konaklama merkezi var. Şimdiden bu külliyenin bölgemize ve ülkemize; insanımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

1071 METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ

Belediye Başkanı Çoban, binanın 1071 metrekare alana inşa edildiğini; ancak 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi. Çoban, "Bina 1071 metrekare üzerine inşa edildi. 6 bin metrekare kapalı alana sahip. Tefrişat alanları ile birlikte toplam 10 bin metrekarelik bir alanda, çevre ihatası ile birlikte 30 bin metrekareyi bulan bir yeşil alana sahiptir" dedi.

KUTLAMALARA 'KORONAVİRÜS' KISITLAMASI

Öte yandan Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü programının bu sene Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çoban, "1071 Ahlat Alparslan Otağı etkinlik alanında 37 kıl çadırı var. Bu alanda atlı akrobasi grupları ve iller tanıtım sergileri yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde el sanatları stantları da ziyaretçilere açık olacak. Etkinliklerin tamamlanmasının ardından bu alan Millet Bahçesi olarak artık hizmet verecek" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı 3. Sayfa
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü Dünya
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Magazin
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor Ekonomi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi Dünya
Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Güncel
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Kaplumbağa yuvalarını dağıtan çalışmayla ilgili açıklama vatandaşı çıldırttı: Zarar verilmiş ama büyütmeyelim
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sezen Aksu Amber Heard Cüneyt Arkın Sertab Erener
Spor Ali Koç Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kozan Adana Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 16:23:33. #1.15#
title