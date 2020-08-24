Son dakika haberi: Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır Gelen son dakika haberine göre Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazırBİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 30 dönüm arazide 1071 metrekarelik alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak.

Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi açılışa hazır

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 30 dönüm arazide 1071 metrekarelik alana inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl katıldığı, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü törenindeki konuşmasında yapacaklarını söylediği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, tamamlandı. Son hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Erdoğan'ın yarın Ahlat'ta olacağını belirterek, 'Aslında bütün Anadolu'yu saran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini saran bir heyecanla bu açılışı bekliyoruz. Külliye yeniden Sultan Alparslan anısına, Anadolu'yu bize yurt yapanların anısına ecdat mirasına sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere armağanı. Bu toprakların her bir parçası 80 milyonun hürriyetinin inşa edilmesi gereken alandır. Bugün de Doğu Anadolu'da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de milletimize armağan ediyoruz. Burada 16 Türk imparatorluğunu temsilen bir müzemiz var. İçinde 2 çalışma ofisi var, 2 konaklama merkezi var. Şimdiden bu külliyenin bölgemize ve ülkemize; insanımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

1071 METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ

Belediye Başkanı Çoban, binanın 1071 metrekare alana inşa edildiğini; ancak 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi. Çoban, "Bina 1071 metrekare üzerine inşa edildi. 6 bin metrekare kapalı alana sahip. Tefrişat alanları ile birlikte toplam 10 bin metrekarelik bir alanda, çevre ihatası ile birlikte 30 bin metrekareyi bulan bir yeşil alana sahiptir" dedi.

KUTLAMALARA 'KORONAVİRÜS' KISITLAMASI

Öte yandan Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü programının bu sene Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çoban, "1071 Ahlat Alparslan Otağı etkinlik alanında 37 kıl çadırı var. Bu alanda atlı akrobasi grupları ve iller tanıtım sergileri yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde el sanatları stantları da ziyaretçilere açık olacak. Etkinliklerin tamamlanmasının ardından bu alan Millet Bahçesi olarak artık hizmet verecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA