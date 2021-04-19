Son dakika haberi: Ahlat'ta "Şehitler Haftası" kapsamında şehitlik ziyaret edildi

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitler Haftası" dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Şehitler Haftası" dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen programa, Kaymakam Fikret dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Emniyet Müdür vekili Emniyet Amiri Sinan Aydoğdu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Süleyman Şahin, İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık ve şehit aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda şehitler için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman