Son dakika haberi! Ahlat'ta bedensel engelli genç, sokak hayvanları için "mama istasyonları" kuruyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan bedensel engelli Uğur Avcı, hayvanseverlerden aldığı desteklerle sokak hayvanları için mama istasyonu yaptırdı.

Kendini adeta sokak hayvanlarına adayan doğuştan bedensel engelli 21 yaşındaki Avcı, sosyal medyada açtığı "birpatiahlat" hesabı üzerinden kampanya başlattı.

Hayvanseverlerden aldığı destekle sacdan mama istasyonları yaptıran Avcı, bu istasyonları arkadaşlarının yardımıyla önceden belirlediği alanlara monte etti.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen sokak hayvanlarını ihmal etmeyen Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle istasyonları dolaşarak "can dostları" olarak nitelendirdiği sokak hayvanlarını besliyor.

Aldığı desteklerle istasyonların sayısını artırmayı hedeflediğini belirten Avcı, gönüllü arkadaşlarının yardımıyla topladığı mama ve yiyecekleri belirlenen noktalara bıraktığını söyledi.

İstasyonları düzenli olarak kontrol ettiğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Bazı bölgelerde istasyonlarla ilgilenen gönüllü arkadaşlar oluyor. Ben de mama desteğinde bulunuyorum. Bu şekilde küçük bir zincir oluşturduk. İlçedeki tüm sokak hayvanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlerin desteğiyle hem mama hem de mama istasyonu alıyoruz. Tedaviye ihtiyacı olanları veterinere götürüyoruz. Destek alabilirsek daha farklı çalışmalar yapabiliriz. Böylece daha fazla sokak hayvanına fayda sağlayabiliriz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman