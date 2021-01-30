Son dakika haberi! Ahlat'ta bedensel engelli genç, sokak hayvanları için "mama istasyonları" kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Ahlat'ta bedensel engelli genç, sokak hayvanları için "mama istasyonları" kuruyor

30.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:22
Son dakika haberi! Ahlat'ta bedensel engelli genç, sokak hayvanları için

Son dakika haber... Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan bedensel engelli Uğur Avcı, hayvanseverlerden aldığı desteklerle sokak hayvanları için mama istasyonu yaptırdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan bedensel engelli Uğur Avcı, hayvanseverlerden aldığı desteklerle sokak hayvanları için mama istasyonu yaptırdı.

Kendini adeta sokak hayvanlarına adayan doğuştan bedensel engelli 21 yaşındaki Avcı, sosyal medyada açtığı "birpatiahlat" hesabı üzerinden kampanya başlattı.

Hayvanseverlerden aldığı destekle sacdan mama istasyonları yaptıran Avcı, bu istasyonları arkadaşlarının yardımıyla önceden belirlediği alanlara monte etti.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen sokak hayvanlarını ihmal etmeyen Avcı, akülü tekerlekli sandalyesiyle istasyonları dolaşarak "can dostları" olarak nitelendirdiği sokak hayvanlarını besliyor.

Aldığı desteklerle istasyonların sayısını artırmayı hedeflediğini belirten Avcı, gönüllü arkadaşlarının yardımıyla topladığı mama ve yiyecekleri belirlenen noktalara bıraktığını söyledi.

İstasyonları düzenli olarak kontrol ettiğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Bazı bölgelerde istasyonlarla ilgilenen gönüllü arkadaşlar oluyor. Ben de mama desteğinde bulunuyorum. Bu şekilde küçük bir zincir oluşturduk. İlçedeki tüm sokak hayvanlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlerin desteğiyle hem mama hem de mama istasyonu alıyoruz. Tedaviye ihtiyacı olanları veterinere götürüyoruz. Destek alabilirsek daha farklı çalışmalar yapabiliriz. Böylece daha fazla sokak hayvanına fayda sağlayabiliriz. Destek olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Feyza Aktan Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Ahlat'ta bedensel engelli genç, sokak hayvanları için "mama istasyonları" kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:31:23. #1.15#
title