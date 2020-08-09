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Son dakika haberi: Ahlat'ta 70 bin ton buğday hasadı bekleniyor

Son dakika ekonomi haberi: Bitlis'in Ahlat ilçesinde 250 bin dekar alanda ekilen buğday hasat edilmeye başlandı.

Son dakika haberi: Ahlat'ta 70 bin ton buğday hasadı bekleniyor
09.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:59

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 250 bin dekar alanda ekilen buğday hasat edilmeye başlandı.

Verimli ve geniş tarım alanlarıyla bilinen Ahlat ilçesinde biçerdöverler tarafından ekili alanlarda yapılan buğday hasadını devam ediyor.

Hasat yapılan tarım alanlarında incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, geçen yıla oranla bu yıl buğday veriminin daha iyi olduğunu belirterek, "Ahlat'ta bu hafta itibariyle buğday hasadına başladık. Şu anda tarlalarımızda biçerlerimizi kontrole çıktık. Geçen yıla göre verim bu yıl iyi. Ahlat'ta yaklaşık 250 bin dekar alanda buğday ekimimiz mevcuttur. Bundan da ortalama olarak 70 bin ton hasat elde etmeyi düşünüyoruz. İnşallah çiftçilerimiz için bereketli olur. Bu yıl çiftçilerimize önerimiz buğday satışında acele etmesinler ve ihtiyaçları doğrultusunda satış yapsınlar. Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi dışında Türk Şeker ve Tarım Kredi Kooperatifleri de alım yapmaktadır. Tabi tüccarlar da alım yapıyor. Fiyatlarımızda biraz yükselme olacaktır. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için bol ürünlü ve kazançlı bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

Biçerdöverciler Derneği Başkanı Ahmet Eren de, "Ahlat'ta hasat sezonuna başladık. İlçede şu anda 45 civarında biçerdöver çalışıyor. İlk etapta Mardin Kızıltepe civarında hasada başlayarak, Batman, Diyarbakır, Muş, Ağrı ve Bitlis'e geliyoruz. Bu yıl Ahlat'ın hasadı geçen yıla göre daha iyidir. Bu yıl samanda da buğdayda para ediyor. Çiftçinin de yüzü gülüyor, biçerdövercilerin de yüzü gülüyor" diye konuştu. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

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