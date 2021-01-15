Son dakika haberi! Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı
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Son dakika haberi! Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı

15.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 22:56
Son dakika haberi! Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ahırdan kaçıp yola çıkan at ile yavrusuna otomobil çarptı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, ahırdan kaçıp yola çıkan at ile yavrusuna otomobil çarptı. Anne at ölürken, çenesinden yaralanan yavrusu ise tedavisi için Burdur'a götürüldü. Kazada otomobil sürücüsü de hafif yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Korkuteli- Burdur Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahırdan kaçıp yolun karşısına geçmeye çalışan at ile yavrusuna, Mehmet Acar (21) yönetimindeki 07 CVF 33 plakalı otomobil çarptı. Kazada Mehmet Acar yaralanırken, anne at öldü, yavrusu ise çenesinden yaralandı.Otomobil sürücüsü Acar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavru at Korkuteli Belediyesi veterinerinin tedavisinin ardından Burdur'daki hayvan hastanesine götürüldü. Ölen at ise Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne iş makinesi ile olay yerinden kaldırılarak gömüldü.


Son dakika haberi! Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı
Son dakika haberi! Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı
Son dakika haberi! Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı
Son dakika haberi! Ahırdan kaçan atlara otomobil çarptı: Anne at öldü, yavrusu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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