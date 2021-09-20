Son dakika haberi | Ağustos ayındaki trafik kazalarında 301 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ağustos ayındaki trafik kazalarında 301 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Ağustos ayındaki trafik kazalarında 301 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında yurt genelinde 238'i ölümlü, 20 bin 212'si yaralanmalı toplam 43 bin 199 trafik kazası meydana geldi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında yurt genelinde 238'i ölümlü, 20 bin 212'si yaralanmalı toplam 43 bin 199 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 301 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 639 kişi de yaralandı. Yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 1543'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Ağustos ayında yurt genelinde 238'i ölümlü, 20 bin 212'si yaralamalı, 22 bin 749'u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 16 bin 777'sinde otomobil, 5 bin 995'inde motosiklet, 4 bin 806'sında ise kamyonetler yer aldı. Ayrıca kazalardan 6 bin 729'u yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti. Türkiye'de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1543'e yükseldi.

İSTANBUL'DA 2 BİN 209 KAZADA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Ağustos ayında kazaların en çok meydana geldiği il ise İstanbul oldu. İstanbul'da 2 bin 209 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 825 kişi de yaralandı. İstanbul'u en çok kaza ile Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kaza olan şehirler ise Tunceli 19, Bayburt ve Ardahan 22 kaza olarak sıralandı. Balıkesir'de 14'ü devrilen otobüs kazasında olmak üzere ağustos ayında 23 kişi, Manisa'da 19, İzmir'de 16, Konya'da 15 ve Antalya ise 12 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

109 BİN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında 18 bin 327'si 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 438 bin 311 trafik cezası uygulanırken, 109 bin 336 araç ise trafikten menedildi.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

 Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

 Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Beren Saat Düm Tek Tek
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Ağustos ayındaki trafik kazalarında 301 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:30:00. #1.11#