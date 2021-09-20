EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında yurt genelinde 238'i ölümlü, 20 bin 212'si yaralanmalı toplam 43 bin 199 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 301 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 639 kişi de yaralandı. Yılbaşından bu yana meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 1543'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı. Ağustos ayında yurt genelinde 238'i ölümlü, 20 bin 212'si yaralamalı, 22 bin 749'u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 16 bin 777'sinde otomobil, 5 bin 995'inde motosiklet, 4 bin 806'sında ise kamyonetler yer aldı. Ayrıca kazalardan 6 bin 729'u yandan çarpma olarak meydana gelirken, bunu yoldan çıkma ile devrilme kazaları takip etti. Türkiye'de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1543'e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında 18 bin 327'si 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 1 milyon 438 bin 311 trafik cezası uygulanırken, 109 bin 336 araç ise trafikten menedildi.