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Son dakika haberi! AĞUSTOS AYINDAKİ TRAFİK KAZALARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 301 kişinin hayatını kaybettiği ağustos ayında, yurt genelinde meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntüleri paylaştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 301 kişinin hayatını kaybettiği ağustos ayında, yurt genelinde meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntüleri paylaştı.

Ağustos ayında yurt genelinde 238'i ölümlü, 20 bin 212'si yaralamalı, 22 bin 749'u hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 199 kaza meydana gelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Kazalarda 31 bin 639 kişi yaralanırken, 301 kişi de kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaların 16 bin 777'sinde otomobil, 5 bin 995'inde motosiklet, 4 bin 806'sında ise kamyonetler yer aldı.

İKİNCİ ARACIN ALTINDA KALDI

Mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerinde çoğunlukla dikkatsizlik ön plana çıkarken özellikle geçitlerde yayalara ve motosikletli sürücülerin yaşadığı kaza anlarına yer verildi. Yolun karşısına koşarak geçmeyen çalışan yayaya, o sırada geçen otomobil çarptı. Elindeki çuvallarla yere düşen yaya bu kez de hemen arkasından gelen otomobilin altında kaldı. Yaşadığı şokun ardından çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu anlarda mobese kameralarına yansıdı.

Ağustos ayında meydana gelen kazalarda 301 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'de son 8 ayda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1543'e yükseldi.

Son dakika haberi! AĞUSTOS AYINDAKİ TRAFİK KAZALARI KAMERADA

Son dakika haberi! AĞUSTOS AYINDAKİ TRAFİK KAZALARI KAMERADA

Son dakika haberi! AĞUSTOS AYINDAKİ TRAFİK KAZALARI KAMERADA

Son dakika haberi! AĞUSTOS AYINDAKİ TRAFİK KAZALARI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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