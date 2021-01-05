Çocukların karlı tepelerde kızak keyfi
05.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:56
Ağrı'da çocuklar karlı tepelerde kızak kayarak gönüllerince eğleniyor.
Ağrı'da çocuklar karlı tepelerde kızak kayarak gönüllerince eğleniyor.
Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyündeki çocuklar için kış mevsimi çile olmaktan çıkıp eğlenceye dönüşüyor.
Köydeki çocuklar ve gençler, boş vakitlerinde kızak kayarak keyifli zaman geçiriyor.
Çocukların bidonlarla da yaptığı kızak keyfi renkli geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez