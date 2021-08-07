Son dakika haberi! Ağrı'nın altın çocukları Batman'da şampiyon oldu
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Son dakika haberi! Ağrı'nın altın çocukları Batman'da şampiyon oldu

Son dakika haberi! Ağrı'nın altın çocukları Batman'da şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Ağrılı tenisçiler Batman'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Ağrılı tenisçiler Batman'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı tarafından Batman ilinde düzenlenen 18 yaş altı Doğu ve Güneydoğu Tenis Şampiyonasında Ağrılı tenisçiler şampiyon oldu. 02-07 Ağustos 2021 tarihleri arasında Batman ilinde düzenlenen 18 yaş altı Türkiye Şampiyonası bölge müsabakasında Ağrı erkek tenis takımı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere 11 ilden 170 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya tenis antrenörü Fırat Balkis yönetiminde çıkan Ağrılı tenisçiler tüm müsabakaları kazanarak İstanbul'da yapılacak olan finallere gitmeye hak kazandı. - AĞRI

Son dakika haberi! Ağrı'nın altın çocukları Batman'da şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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