Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

23.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:48

Ağrı merkezli Bitlis ve Niğde'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ağrı merkezli Bitlis ve Niğde'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 5 ay süren çalışma tamamlandı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 18 zanlıyı yakalamak için Ağrı'nın yanı sıra Bitlis ve Niğde'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılara ait 19 ayrı ikamet ve 2 iş yerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel dokümanlar, bir seyyar dipçikli AK-47 tüfek, 19 tüfek, fişekler, şarjör, silah yapımı ve tamiratında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından emniyette serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 14 kişiden, 3'ü tutuklandı.

Zanlılardan 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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