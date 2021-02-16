Yazıcı Barajı'nın buz tutan yüzeyinden yükselen eski köyün minaresi ilgi görüyor
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Yazıcı Barajı'nın buz tutan yüzeyinden yükselen eski köyün minaresi ilgi görüyor

16.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32
Yazıcı Barajı'nın buz tutan yüzeyinden yükselen eski köyün minaresi ilgi görüyor

Ağrı'da büyük bölümü donan Yazıcı Barajı gölünün yüzeyinde gözüken, sular altındaki eski köy camisinin minaresi ilgi çekiyor.

Ağrı'da büyük bölümü donan Yazıcı Barajı gölünün yüzeyinde gözüken, sular altındaki eski köy camisinin minaresi ilgi çekiyor.

Aşırı soğukların etkisiyle Yazıcı Barajı'nın büyük bölümü buz tuttu.

Çevresinde karlı dağların bulunduğu baraj gölünde, daha önce sular altında kalan Başçavuş köyünün aralarında köy camisinin de olduğu yapıları, su seviyesinin düşük olması nedeniyle gözükmeye başladı.

Drone ile görüntülenen baraj gölünün donan yüzeyinde gözüken eski köyün minaresine, özellikle bu mevsimde fotoğrafçılar ilgi gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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