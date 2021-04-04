Son dakika haberi: Ağrı Dağı ve kayısı bahçeleri görsel şölen oluşturdu
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Son dakika haberi: Ağrı Dağı ve kayısı bahçeleri görsel şölen oluşturdu

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Son dakika haberi: Ağrı Dağı ve kayısı bahçeleri görsel şölen oluşturdu

Son dakika gündem haberine göre Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı ile Iğdır kayısı bahçeleri görsel şölen oluşturdu.

Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı ile Iğdır kayısı bahçeleri görsel şölen oluşturdu.

Bahar ayının gelmesi ile birlikte iklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da kayısı bahçeleri çiçek açmaya başladı. Türkiye'de tarımsal üretimiyle dikkat çeken Iğdır, kayısı üretim alanında da büyük yer tutuyor. Iğdır Ovasının büyük bir kısmında yer alan kaysı ağaçları çiçek açınca güzel görüntüler oluştu. Çiçek açan kayısı bahçeleri ile Ağrı Dağı'nın görüntüsü, adeta tabloyu andırıyor. Zirvesi karla kaplı Ağrı Dağı beyaz çiçek açan kayısı bahçeleri ile bir renk cümbüşü olmuş durumda. - IĞDIR

Son dakika haberi: Ağrı Dağı ve kayısı bahçeleri görsel şölen oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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