Son dakika haberi: Ağrı'da yolu kapanan mezradaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
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Son dakika haberi: Ağrı'da yolu kapanan mezradaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

14.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:41
Son dakika haberi: Ağrı'da yolu kapanan mezradaki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Son dakika habere göre Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 80 yaşındaki Zübeyit Kaya, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 80 yaşındaki Zübeyit Kaya, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Oğuloba köyüne bağlı Otlubayır mezrasında yaşayan Kaya'nın halsizlik, solunum sıkıntısı ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Oğuloba köyüne kadar ambulansla giden sağlık ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşamayınca başka bir ekip bölgeye yönlendirildi.

Paletli ambulansla yola çıkan ikinci ekip, karla kaplı yolları aşarak mezraya ulaştı. Paletli ambulansa alınarak Oğuloba köyündeki ambulansa taşınan Kaya, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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